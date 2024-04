Niscemi, arrestato un 21enne: ha acquistato in Spagna via web mezzo chilo di hashish

Carabinieri

Il tribunale di Gela ha convalidato la misura disponendo i domiciliari

I carabinieri della Stazione di Niscemi, durante un servizio di prevenzione finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 21enne di Niscemi.

In particolare i Carabinieri, durante un’attività d’indagine, hanno avuto contezza dell’arrivo di un pacco contenente sostanza stupefacente acquistata tramite canali web. Per queste ragioni è iniziato il monitoraggio del 21enne il quale, dopo aver ritirato il pacco al punto di ritiro, è stato fermato dai militari dell’Arma per la perquisizione e lo hanno trovato con cinque panetti di hashish.

Mezzo chilo di “erba” da immettere nel mercato illecito dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno esteso la perquisizione in casa del giovane ed hanno trovato un bilancino e materiale vario per il confezionamento della droga.