Si riaccende la diatriba tra Caltanissetta ed Enna per la realizzazione del quarto policlinico siciliano

Il dibattito

Fratelli d'Italia chiede all'assessore regionale Volo ad «un maggiore confronto con i territori»

L’istituzione del Policlinico tra Enna e/o Caltanissetta rianima il dibattito tra le due province. È bastata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto, firmato a marzo, sulla sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra Regione e l’università di Palermo per accendere la miccia.«Una evidente furbata, stante che Caltanissetta non ha una propria Facoltà di Medicina e quindi lo si giustifica a supporto della Facoltà di Palermo, destinando 350 posti letto in più all’ospedale Sant’Elia» ha commentato l’ex deputato ennese Mario Alloro convinto e preoccupato nel dire che «nel silenzio assoluto della politica, della deputazione ennese che, fino al qualche mese fa, ci aveva rassicurati sulla nascita del policlinico a supporto dell’Università di Medicina di Enna, viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale che lo stesso sorgerà invece a Caltanissetta».

Con il passare delle ore sono stati però da più parti evidenziati alcuni aspetti. Il primo è che i protocolli sono stati firmati dall’Assessore della Salute anche con le Università di Catania e Messina e riguardano l’ampliamento della rete formativa per le scuole di specializzazione, quindi si tratterebbe non di Policlinico bensì di ospedale universitario per il “S. Elia”.Sul tema è intervenuta anche la Federazione provinciale ennese di Fratelli d’Italia che in una nota scrive: «Leggiamo non senza stupore, anche perché ne comprendiamo le ragioni legate alle imminenti scadenze elettorali, che la Regione si presterebbe a costituire un nuovo policlinico nell’azienda Sant’Elia di Caltanissetta. Si tratta in verità di una cospicua clinicizzazione di reparti ospedalieri e di un allargamento della rete formativa dell’Università degli studi di Palermo, che nulla ha a che vedere con la costituzione di un policlinico universitario per la cui realizzazione si dovrebbe anzitutto operare in sede legislativa con la modifica della legge numero cinque del 2009».