Catania, una domenica con mercatini, balli gare e giochi: torna il Lungomare Fest

L'APPUNTAMENTO

Un appuntamento che risulta sempre gradito a migliaia di cittadini che, prevedibilmente, approfitteranno della circostanza per intrattenersi all’aria aperta

L’Amministrazione comunale, con l’arrivo della stagione primaverile e, soprattutto, di una situazione meteo certamente più favorevole rispetto a quella di qualche settimana addietro, ha programmato il ritorno del Lungomare Fest a cominciare da domani, con la chiusura al traffico veicolare dell’arteria, dalle 10 alle 19, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia.

Un fronte mare pedonalizzato lungo circa 1,8 chilometri, che per l’intera giornata domenicale oltre alle passeggiate libere, ospiterà anche mercatini dell’artigianato promossi dall’assessorato alle attività produttive posizionati sul marciapiedi da piazza Franco Battiato (ex Nettuno) fino a piazza Tricolore (“Le Pulci di Città”, “Nuovi Eventi”, “Ti ci voglio portare” e “Non solo feste” le associazioni che esporranno prodotti per la vendita dei prodotti artigianali), ma anche gli stand promozionali per la Corri Catania e la mobilità ciclistica, promossi dalla Fiab entrambi sostenuti dall’assessorato comunale allo Sport.Ci sarà spazio anche per i mini ciclisti di età compresa fra i cinque e i quindici anni – pista corsia mare, a cura dell’Asd Privitera Bike con il sostegno della Direzione Sport.

Il Comune ha anche previsto lo svolgimento di numerosi appuntamenti di intrattenimento culturale. In dettaglio, fino alle 13, nella piazza del Tricolore sosterà l’Auto books: attività di book crossing, scambio e lettura di libri.Sempre nella stessa piazza, la Direzione Cultura del Comune ha promosso giochi di ruolo da tavolo aventi finalità educativa e formativa a cura dell’associazione Phantasya Project. Prevista anche un’attività di sensibilizzazione per gli animali finalizzata al rispetto, l’accoglienza e il loro mantenimento in vita, soprattutto se provenienti da sequestri, abbandoni e maltrattamenti. Tale iniziativa è a cura dell’associazione no profit “L’Arca di Natalia”.

In mattinata alle 11, ancora, è prevista la presentazione del romanzo dal titolo “Farfalle e tamburi”, mini romanzo di sessanta pagine “auto pubblicato” che racconta la storia rocambolesca di una sarta. Nell’occasione sarà presente l’autrice del libro, Paola Nibbi.Non mancheranno neanche i tanto gettonati Balli swing (Lindy Hop, Charleston, Balboa, Shag e Slow Bal) a cura della scuola “Sicily In Swing”.