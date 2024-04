Il passante ferroviario di Catania: progetto e attese per le vaste zone in disuso

Il dibattito

Giovedì pomeriggio al Di3A un seminario sul riuso urbanistico delle aree dismesse

Esplorare, in ambito tecnico, accademico e politico, il tema del riuso delle grandi aree dismesse produttive, di servizio e ferroviarie, cruciale nella pianificazione urbana contemporanea. È quanto si propone il seminario dal titolo “Il dibattito pubblico nella realizzazione delle Grandi Opere – Il passante ferroviario di Catania: stato del progetto e attese” che si terrà giovedì 18 aprile, alle 16, nell’aula H del dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania, in via Santa Sofia 100, organizzato per gli studenti del corso di laurea in Pianificazione e sostenibilità ambientale del territorio e del paesaggio ma aperto anche ai cittadini.

La presenza di vaste aree ferroviarie in disuso nella zona sud del territorio comunale di Catania offre infatti un’opportunità unica per ripensare e riqualificare la città, in concomitanza con lo sviluppo del nuovo passante ferroviario. L’incontro intende avviare pertanto un contesto di riflessione critica e di dialogo aperto, indispensabili per accompagnare e guidare i grandi progetti infrastrutturali in modo consapevole e partecipativo, offrendo inoltre un’opportunità di apprendimento su queste tematiche.

Sarà un’occasione per ascoltare testimonianze dirette e comprendere le dinamiche e le procedure amministrative che regolano la realizzazione di grandi opere urbanistiche, come delineato nel nuovo codice degli appalti che promuove la partecipazione pubblica.