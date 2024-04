L’appello all’amministrazione di Catania: «Recuperare l’ex plesso della scuola “Capponi-Recupero” in via Villa Glori nel II municipio»

Quartiere Picanello

Sopralluogo nella struttura fatiscente del presidente Claudio Carnazza e del consigliere Diego Monasteri

Per recuperare l’ex plesso della scuola “Capponi-Recupero” in via Villa Glori serve un processo di riqualificazione che non sarà semplice e nemmeno breve ma occorre cominciare a gettare le basi per restituire la struttura alle famiglie nel quartiere di Picanello. «Dopo il sopralluogo con il consigliere Diego Monasteri ci siamo resi conto che la struttura è piena di pericoli soprattutto per i ragazzi che giocano nella vicina bambinopoli o nel campetto di piazza Padre Pio- afferma il presidente del II municipio Claudio Carnazza- senza cancelli gli edifici gravemente danneggiati sono perfettamente accessibili ai bambini che, spinti dalla curiosità, possono mettere a repentaglio la propria sicurezza».