Litiga col fidanzatino e aggredisce i carabinieri: ragazzina “terribile” nei guai a Catania

il caso

La lite in via Kennedy. Militari temevano una violenza di genere

A Catania una minorenne è stato denunciata per violenza e resistenza a pubblico ufficiale dai Carabinieri che erano arrivati per sedare una lite in strada con il suo fidanzato, anch’egli minorenne.

I militari, intervenuti in viale Kennedy ritenendo che si trattasse di una violenza di genere, hanno identificato il ragazzo ma la ragazza ha invece iniziato ad inveire contro i militari e contro un passante che aveva chiamato il 112 e aveva tentato di sedare la lite.