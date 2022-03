Ast, ex direttore Amico: «Mi sono dimesso prima dell'audizione di Armao»

«Ho rassegnato le dimissioni da direttore generale dell’Ast a tutti i componenti degli organi sociali dell’azienda nello scorso fine settimana e precisamente il 6 marzo. Non ho diffuso, prima di oggi, ai media la notizia per rispetto istituzionale verso gli organi di amministrazione e controllo dell’azienda che domani potranno formalmente prenderne atto in C.d.A. Considerato, tuttavia, il tenore delle notizie apparse sulla questione da ieri, ritengo giusto precisare e sottolineare che, detta scelta non ha alcun rapporto di causalità o attinenza - essendo appunto temporalmente precedente - con l’audizione dell’assessore Gaetano Armao in Commissione Antimafia». Lo rende noto l’ex dg dell’Ast Giovanni Amico.

