St, Pogliese: «Per Catania 1 mld di investimenti e 700 posti di lavoro»

«E' stato per me molto emozionante fare visita, con il ministro Adolfo Urso, il Ceo del gruppo Stm, Jean-Marc Chery, e i vertici di Stm Italia Maurizio Tamagnini, Giuseppe Notarnicola e Renato Martire, al cantiere del nuovo modulo che sorgerà nella Zona Industriale di Catania. Una grande opportunità per la nostra città e per la Sicilia con un miliardo di euro di investimenti, con oltre 700 nuovi posti di lavoro e il consolidamento della nostra zona industriale come Etna Valley». Lo afferma il senatore di FdI ed ex sindaco di Catania, Salvo Pogliese.

"Questo straordinario risultato - aggiunge - è frutto anche di un attento e costante lavoro della mia amministrazione comunale che ha fornito ogni supporto burocratico e amministrativo vendendo nell’agosto 2019 un terreno di sua proprietà in tempi record e accelerando le procedure autorizzative, con l’obiettivo virtuoso di vincere la concorrenza di città come Milano, Parigi e Singapore, in lizza per ospitare i nuovi insediamenti dell’azienda leader nel settore dei semiconduttori. Era un’occasione che Catania non poteva permettersi di perdere e con l'impegno di tutti ci siamo riusciti".



