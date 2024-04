Strade chiuse e divieti di sosta attorno allo stadio Massimino, i provvedimenti per la partita di beneficenza “Un gol per la solidarietà»

L'EVENTO

Mercoledì 24 aprile previsto al Cibali un notevole afflusso di pubblico composto in gran parte da scolaresche

In occasione dell’evento “Un goal per la solidarietà – Una partita contro il femminicidio”, previsto mercoledì 24 aprile alle 10.30 nello stadio “Angelo Massimino”, con notevole afflusso di pubblico composto in gran parte da scolaresche, l’Amministrazione ha disposto per la stessa giornata del 24 aprile una serie di provvedimenti di circolazione in orari specifici e comunque sino a cessate esigenze.

Dalle ore 9 sino alle ore 14 è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in queste vie e piazze: piazza Vincenzo Spedini, carreggiata centrale (fronte tribuna A), ad eccezione dei cicli e motocicli, con titolo di accesso all’evento, e delle vetture a servizio di persone con disabilità, in possesso del titolo di accesso all’evento, che espongono l’apposito contrassegno, per raggiungere gli stalli a loro riservati, con ingresso ed uscita esclusivamente da via Giuseppe Fava; via Cifali, nel tratto compreso tra la carreggiata sud di largo Filippo Raciti e la via Chisari; via Gaetano D’Emanuele (nelle stesse aree, dalle ore 6 sino alle ore 14 sono sospese tutte le autorizzazioni di suolo pubblico commerciale).

Dalle ore 7 sino alle ore 14 è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli in queste aree: piazza Vincenzo Spedini, carreggiata centrale (fronte tribuna A) lato sud, est, nord e area centrale; via Cifali, nel tratto compreso tra la via Cesare Beccaria e la via Chisari, ambo i lati; via Gaetano D’Emanuele, ambo i lati; via Cifali, nel tratto compreso tra carreggiata sud di largo Filippo Raciti, a via Chisari; via Gaetano D’Emanuele.

Dalle ore 7 sino alle 14 è istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, per tutti i veicoli eccetto quelli adibiti al servizio di persone con invalidità che espongono l’apposito contrassegno, in piazza Vincenzo Spedini, carreggiata centrale, lato ovest, per n° 8 stalli con sistema di sosta a pettine (o 90°).Dalle ore 7 sino alle ore 14 è istituita la sosta riservata ai cicli e motocicli in piazza Vincenzo Spedini, carreggiata centrale, lato ovest, per n° 50 stalli.

Dalle ore 6 sino alle ore 14 è istituito divieto di sosta, con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto l’automezzo targato BJ555YG adibito alla vendita di panini, in via Ammiraglio Toscano, lato nord, da mt. 10 dall’intersezione con via Giuseppe Fava e per mt. 10 di lunghezza.