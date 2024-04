“Le Donne contano”, nozioni di finanza base dalla Banca d’Italia

Catania

Molte donne, lavoratrici e casalinghe, hanno partecipato all'incontro durante il quale è stato spiegato come riconoscere le monete false

Si è svolta nei giorni scorsi, nella sala convegni della Banca d’Italia, sede di Catania, una conferenza dedicata all’apprendimento delle nozioni di base di finanza economica.

Un pubblico variegato, donne lavoratrici, casalinghe, docenti, dirigenti manager, artigiane ricamatrici e ballerine, ha seguito con interesse l’incontro. Questo progetto della Banca d’Italia, architettato per diffondere la competenza finanziaria di base, ha avuto per titolo “Le Donne Contano”. E il verbo contare, in questo caso, assume due significati: le donne sono importanti e le donne sanno fare amministrazione economica.

Il benvenuto è stato dato dal vice Dr Pietro Di Lorenzo e poi la parola è passata alla responsabile dott.ssa Giulia Giampiccolo e poi alla dott.ssa Gabriella Guggino. Le relatrici sono riuscite a mantenere l’attenzione dei corsisti sempre al top soddisfacendo le domande degli intervenuti. Abbiamo appreso le cifre statistiche secondo le quali le donne studiano e leggono di più degli uomini, ma nel campo finanziario, a volte, si arrendono e ne sono consapevoli.