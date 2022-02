Coronavirus, il bollettino del 22 febbraio: in Sicilia 5.795 nuovi casi e altri 29 morti

La pandemia non arretra in Sicilia ma negli ospedali la situazione sta migliorando. E’ quanto si evince dal bollettino covid del 22 febbraio diffuso dal ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 5.795 nuovi casi di covid in Sicilia (ieri erano stati 2.466) con 33.470 tamponi processati (ieri erano stati 17.804) con il tasso di positività che sale al 17,3 % (era al 13,6%).

Negli ospedali ci sono in tutto 1.251 persone (fino a ieri erano 1.256) con 1.169 in area medica (erano 1.162) e 85 in terapia intensiva (erano 94) con 2 nuovi ingressi.

I morti comunicati sono stati invece 29 e il totale delle vittime sale così a quota 9.310.

L’anno scorso i nuovi contagi furono 412 con 19 morti.

LE PROVINCE.

Palermo: 179.511 (879)

Catania: 178.594 (1072)

Messina: 96.602 (1021)

Siracusa: 72.352 (927)

Ragusa: 56.067 (517)

Trapani: 53.520 (374)

Agrigento: 51.853 (599)

Caltanissetta: 48.730 (372)

Enna: 22.121 (165)

ITALIA. Sono 60.029 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.408. Le vittime sono invece 322 (ieri erano state 201).

Sono 12.554.596 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.291.793, in calo di 30.178 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 153.512. I dimessi ed i guariti sono 11.109.291, con un incremento di 89.993 rispetto a ieri.

Sono 603.639 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 231.766. Il tasso di positività è all’9,9%, in calo rispetto al 10,5% di ieri. Sono invece 896 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 32 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 82. I ricoverati

con sintomi nei reparti ordinari sono 13.076, ovvero 299 in meno rispetto a ieri.

