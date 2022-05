Covid, bollettino del 18 maggio: in Sicilia il contagio non molla con altri 2.204 casi

Sono 2.204 i nuovi casi di Covid 19 registrati a fronte di 19.074 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.281. Il tasso di positività scende attestandosi poco sopra l’11,5%, ieri era al 15,7%. La Sicilia è, anche oggi, al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 92.867 con una diminuzione di 2.484 casi. I guariti sono 5.182 mentre le vittime sono 32 portano il totale dei decessi a 10.824. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 662, sei in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 30, sette in meno rispetto al giorno precedente.

I casi di contagio nelle singole province:

Palermo: 277.820 (634)

Catania: 242.109 (484)

Messina: 167.355 (372)

Siracusa: 106.227 (320)

Agrigento: 92.283 (228)

Trapani: 90.344 (187)

Ragusa: 84.650 (191)

Caltanissetta: 69.815 (171)

Enna: 33.550 (143).

IN ITALIA: Sono 30.408 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 44.489. Le vittime sono invece 136, con un calo di 12 rispetto a ieri. Sono 952.578 le persone attualmente positive al Covid, 14.823 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 17.147.477 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.630. I dimessi e i guariti sono 16.029.269, con un incremento di 45.614 rispetto a ieri.

Sono 264.273 i tamponi molecolari e antigenici, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 335.217. Il tasso di positività è all’11,5, in calo rispetto al 13,2% di ieri. Sono 318 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 25. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.276, ovvero 189 in meno rispetto a ieri.



