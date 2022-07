Covid, bollettino del 24 luglio: il virus in Sicilia fa piccoli passi indietro con 3.521 nuovi casi

Il virus Covid in Sicilia sembra voler indietreggiare. Sono 3.521 i nuovi casi registrati dall'ultimo report del Ministero della Salute a fronte di 23.814 tamponi processati, ieri erano 5.203. Il tasso di positività scende al 14,7%, era al 17,6%. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 169.893 con un aumento di 1.823 casi. I guariti sono 2.358 mentre si registrano 8 vittime che portano il totale dei decessi a 11.548. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1003, quattro in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 47, una in meno rispetto di ieri.

I casi nelle singole province:

Catania: 361.995 (1214)

Palermo: 354.296 (738)

Messina: 211.564 (798)

Siracusa: 135.846 (345)

Agrigento: 119.043 (308)

Trapani: 113.265 (286)

Ragusa: 106.134 (270)

Caltanissetta: 83.626 (178)

Enna: 42.442 (52).

IN ITALIA: Sono 51.208 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 68.170. Le vittime

sono invece 77 rispetto alle 116 di ieri. Il tasso è al 19,5 %, stabile rispetto ieri quando era al 19,4%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 262.032 tamponi. Sono invece 405 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 28. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.925, 68 in più rispetto a ieri .

