Covid, da Moderna il nuovo vaccino efficace contro Omicron

Una versione modificata ed aggiornata del vaccino contro il Covid della Moderna è risultata più efficace contro il Sars-Cov2 ed in particolare contro la variante Omicron emersa lo scorso inverno.

Lo ha annunciato la stessa azienda. I risultati sono emersi da un trial condotto da Moderna su 814 volontari utilizzando un nuovo booster vaccinale che unisce il vaccino originale prodotto dall’azienda contro il Covid, insieme ad uno mirato specificamente ad omicron. Moderna ha reso noto che il prodotto è ora «il candidato principale» per il vaccino da distribuire in autunno. La combinazione nella nuova versione ha prodotto un livello di anticorpi contro omicron più alto di 1,75 volte rispetto al vaccino originale. Moderna non ha però reso noto altri dati. In particolare sulla possibile efficacia delle mutazione omicron BA.4 e BA.5 ,che secondo molti esperti potrebbero risultare dominante nell’autunno e capaci di eludere la protezione anche di quest’ultimo vaccino.

