Covid, il bollettino del 10 luglio: in Sicilia altri 6.436 casi, 7 morti e ricoveri stabili

Numeri covid in leggero calo in Sicilia sia per quanto riguarda i ricoveri che per quanto riguarda i nuovi contagi. E’ quanto emerge dal bollettino del 10 luglio diffuso dal ministero della Salute.

I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 6.426 con 28.095 tamponi processati (ieri erano stati 8.485 con 31.271 tamponi) e tasso di positività che scende al 22,9% contro il 27,4% di ieri.

Le persone ricoverate sono 1.007 (-4) delle quali 964 in area medica (-6) e 43 in terapia intensiva (+2) con 4 nuovi ingressi.

I morti sono stati 7 e il totale delle vittime siciliane del covid sale a 11.292. Le persone dichiarate guarite sono 2.669 e il numero delle persone positive in Sicilia si attesta a 124.792 in crescita di 5.406.

LE PROVINCE.

Palermo: 334.373 casi complessivi (1767 nuovi casi)

Catania: 294.702 (1833)

Messina: 195.150 (1233)

Siracusa: 126.777 (644)

Agrigento: 109.229 (626)

Trapani: 104.853 (674)

Ragusa: 99.822 (568)

Caltanissetta: 78.847 (321)

Enna: 39.216 (416)

