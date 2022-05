Covid, il bollettino del 14 maggio: in Sicilia altri 2.370 casi, 14 morti e ricoveri in calo

Numeri sostanzialmente stabili quelli relativi alla pandemia in Sicilia. Secondo il bollettino del 14 maggio diffuso dal ministero della Salute in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati altri 2.370 casi di covid (ieri erano 2.703) con 15.877 tamponi processati (ieri erano stati 20.106). Il tasso di positività sale leggermente e passa dal 13,4% di ieri al 14,9% di oggi.

I morti sono stati 14 e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 10.763.

Buone notizie invece dal fronte ospedaliero: i ricoverato scendono a 686 (-26) dei quali 650 in area media e 36 in terapia intensiva. Ci sono anche 4.102 guariti.

LE PROVINCE.

Palermo: 275.738 casi complessivi (549 nuovi casi)

Catania: 240.063 (597)

Messina: 165.903 (312)

Siracusa: 105.146 (294)

Agrigento: 91.392 (290)

Trapani: 89.679 (199)

Ragusa: 83.918 (213)

Caltanissetta: 69.241 (157)

Enna: 33.284 (56).

IN ITALIA. Sono 36.042 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 38.507. Le vittime sono invece 91, con un calo di 24 rispetto a ieri. Sono 1.000.788 le persone attualmente positive al Covid, 7.075 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 17.030.147 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.182. I dimessi e i guariti sono 15.864.177, con un incremento di 43.318 rispetto a ieri.

Sono 263.747 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati

265.647. Il tasso di positività è al 13,7%, in calo rispetto al 14,5% di ieri. Sono 340 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.650, ovvero 257 in meno rispetto a ieri.



