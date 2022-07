Covid, il bollettino del 15 luglio: in Sicilia altri 6.905 casi, 21 morti e ricoveri ancora in crescita

I nuovi casi di covid in Sicilia, pur viaggiando su livelli elevati rispetto ad esempio al luglio dello scorso anno, sembra si siano assestati ma crescono invece i ricoveri. E’ quanto emerge dal bollettino del 15 luglio diffuso dal ministero della Salute.

I contagi da covid nelle ultime 24 ore sono stati 6.905 con 32.125 tamponi processati (ieri erano stati 8.178 con 35.437tamponi) e tasso di positività che scende al 21% rispetto al 23% di ieri.

In ospedale ci sono invece 1.076 persone (+25) delle quali 1.021 in area medica (+20) e 55 in terapia intensiva (+4) con addirittura 10 nuovi ingressi (il numero più alto tra le regioni italiane).

I morti sono stati 21 e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 11.380.

La Regione Sicilia, come sempre, ha fatto delle correzioni rispetto al bollettino del Ministero affermando che 1559 dei casi confermati e comunicati in data odierna, sono relativi a giorni precedenti, così come i 21 morti indicati oggi.

LE PROVINCE.

Catania: 347.351 casi complessivi (2562 nuovi casi)

Palermo: 341.476 (2335)

Messina: 200.345 (1000)

Siracusa: 130.230 (870)

Agrigento: 112.863 (970)

Trapani: 107.688 (816)

Ragusa: 102.014 (537)

Caltanissetta: 80.551 (426)

Enna: 40.103 (176)

IN ITALIA. Sono 96.384 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 107.122. Le vittime sono invece 134, in crescita rispetto alle 105 di ieri. Il tasso è al 24,6%, in calo

rispetto al 26,2% di ieri e sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 391.008 tamponi. Sono invece 395 i

pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 52. I ricoverati nei reparti

ordinari sono 10.363, rispetto a ieri 248 in più. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.426.766, rispetto a ieri 3.341 in più. In totale sono 19.985.479 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.735. I dimessi e i guariti sono 18.388.978, con un incremento di 94.461.

