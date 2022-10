Covid, il bollettino del 15 ottobre: in Sicilia altri 1.257 casi, un morto e ricoveri stabili

Curva del covid piatta in Sicilia. E’ quanto emerge dai dati del bollettino del 15 ottobre diffuso dal ministero della Salute.

In Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 1.257 nuovi contagi con 9.210 tamponi processati. Ieri erano stati 1.383 con 10.636 tamponi. Il tasso di positività sale leggermente e passa dal 13% di ieri al 13,6% di oggi.

Negli ospedali le persone ricoverate per cause riconducibili al covid sono 250 (-1) delle quali 233 in area medica con sintomi (+2) e 17 in terapia intensiva (-3). Il bollettino indica un solo morto e così il numero delle vittime siciliane del virus sale a 12.211.

LE PROVINCE.

Catania: 392.041 (310)

Palermo: 384.718 (274)

Messina: 236.712 (218)

Siracusa: 148.622 (115)

Agrigento: 130.547 (80)

Trapani: 125.300 (104)

Ragusa: 114.677 (74)

Caltanissetta: 89.889 (50)

Enna: 46.426 (32)

