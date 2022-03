Covid, il bollettino del 18 marzo: in Sicilia 5.946 nuovi casi, altri 19 morti e ricoveri stabili

Curva piatta, sia per i nuovi contagi che per i ricoveri e dunque anche per il tasso di positività. In Sicilia insomma il virus non sembra guadagnare strada ma di certo non arretra come probabilmente si sperava. E’ quanto si evince dal bollettino covid del 18 marzo.

I numeri. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 5.946 (ieri erano 6.230) con 38.814 (ieri 40.754). Il tasso di positività resta stabile al 15,3%. I morti sono stati 19 e il numero complessivo delle vittime siciliane del virus sale così a 9.833. L’anno scorso, il 18 marzo del 2021, i nuovi casi erano stati 789 con 14 morti.

Negli ospedale la situazione non è di emergenza ma i numeri scendono ancora troppo piano: complessivamente le persone ricoverate sono 918 (fino a ieri erano 939) dei quali 858 in area medica (ieri erano 874) e 60 in terapia intensiva (ieri erano 65) con 3 nuovi ingressi.

La Sicilia è quinta tra le regioni per numero di casi dopo Lombardia, Veneto, Campania e Lazio.

LE PROVINCE. Ancora il Palermitano il territorio con più contagi. Ecco il dettaglio.

Palermo: 211.752 (2022)

Catania: 197.123 (1135)

Messina: 118.424 (1468)

Siracusa: 83.323 (620)

Agrigento: 66.951 (1009)

Ragusa: 66.487 (602)

Trapani: 65.919 (723)

Caltanissetta: 55.649 (541)

Enna: 26.354 (173)

IN ITALIA. Sono 76.250 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 79.895. Le vittime sono invece 165 (ieri erano state 128).

Sono 1.120.221 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 32.004 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 13.724.411 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 157.607. I dimessi e i guariti sono 12.446.583, con un incremento di 46.408 rispetto a ieri.

Sono 490.883 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 529.882. Il tasso di positività è al 15,5%, in aumento rispetto al 15,1% di ieri. Sono invece 474 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 1 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.403 (8.397), ovvero 6 in più rispetto a ieri.

