Covid, il bollettino del 21 luglio: 5.911 casi

Sono 5.911 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 30.961 tamponi processati. Ieri erano 6.236. Il tasso di positività scende al 19,1%, era al 21%. La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 163.777 con un aumento di 2.498 casi. I guariti sono 4.276 mentre si registrano 25 vittime che portano il totale dei decessi 11.505. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1019, otto in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 50, tre in più. In dettaglio ecco il quadro per provincia

Province - totale e incremento casi

Catania: 358.411 (1568)

Palermo: 351.296 (1316)

Messina: 208.456 (1140)

Siracusa: 134.475 (544)

Agrigento: 117.546 (697)

Trapani: 111.856 (595)

Ragusa: 105.173 (483)

Caltanissetta: 82.879 (333)

Enna: 42.024 (123)

