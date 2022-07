Covid, il bollettino del 28 luglio: in Sicilia 4.096 casi, altri 26 morti e ricoveri stabili

Curva covid stabile in Sicilia sia per quanto riguarda i nuovi casi che per quanto riguarda i ricoveri. E’ quanto emerge dal bollettino del 28 luglio diffuso dal ministero della Salute.

In Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati altri 4.096 nuovi contagi con 22.991 tamponi processati. Ieri erano stati 4.377 con 25.132 tamponi. Il tasso di positività resta sostanzialmente invariato sul 17,8% (+0,4%).

Stabili i ricoveri in ospedale dove attualmente sono ricoverate 1.23 persone (-4) delle quali 970 in area medica (-4) e 53 in terapia intensiva (invariato) con 3 nuovi ingressi.

I morti indicati nel bollettino sono stati 26 e il numero delle vittime siciliane del virus sale così a 11.618.

Per la prima volta dopo molte settimane ci sono più guariti che nuovi contagiati: infatti si sono negativizzate 5.460 persone e così il numero dei siciliani attualmente positivi scende a 171.785 (-938)

Le province.

Catania: 365.908 casi complessivi (1004 nuovi casi)

Palermo: 358.159 (960)

Messina: 214.782 (826)

Siracusa: 137.383 (362)

Agrigento: 120.912 (413)

Trapani: 114.959 (451)

Ragusa: 107.191 (264)

Caltanissetta: 84.460 (174)

Enna: 42.923 (94)

In Italia. Sono 60.381 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero

della Salute. Ieri i contagiati erano stati 63.837. Le vittime sono 199, in calo rispetto alle 207 di ieri. Il tasso è al 20,3%, in lieve calo rispetto a ieri quando era al 21%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 296.304 tamponi. Sono invece 406 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (18 meno di ieri), mentre gli ingressi giornalieri sono 49. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.911, rispetto a ieri 183 in meno.

