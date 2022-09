Covid, il bollettino del 30 settembre: in Sicilia 1.086 nuovi casi, un morto e ricoveri stabili

Curva della pandemia stabile in Sicilia dove sia nuovi casi che ricoveri sono sostanzialmente in linea con i giorni precedenti. E’ quanto emerge dal bollettino del 30 settembre diffuso dal ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati diagnosticati altri 1.086 contagi da covid con 9.766 tamponi processati. Ieri erano stati 1.293 ma con 11.426 tamponi. E infatti il tasso di positività resta sostanzialmente invariato passando dall’11,3% di ieri all’11,1% di oggi.

In ospedale ci sono 173 persone (+4) dei quali 162 in area medica con sintomi (+6) e 11 in terapia intensiva (-2). Un solo morto indicato dal bollettino e così il numero complessivo delle vittime siciliane del virus sale a 12.201.

LE PROVINCE

Catania: 387.271 (298)

Palermo: 380.268 (245)

Messina: 233.403 (193)

Siracusa: 146.661 (119)

Agrigento: 129.600 (54)

Trapani: 123.758 (63)

Ragusa: 113.623 (50)

Caltanissetta: 89.213 (31)

Enna: 46.040 (33)

IN ITALIA. Sono 34.479, in diminuzione rispetto a ieri, i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 37.522), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 38, in aumento rispetto alle 30 di ieri. Il tasso di positività è al 18,8% (ieri era al 18,9%). I tamponi molecolari e antigenici sono 183.059, rispetto ai 198.119 di ieri.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.467.278 , come emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 136 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 141), ovvero 5 in meno di ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 16. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.101 (ieri erano 3.849), ovvero 252 in più. Gli attualmente positivi sono 441.944. Dimessi e guariti sono 21.848.242, mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 177.092.



