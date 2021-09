Covid, il bollettino del 2 settembre: 1.182 nuovi casi, 23 morti e 967 ricoverati

Stabile l’incremento dei nuovi casi di covid (oggi 1.182, ieri 1.155) ma continuano a crescere i ricoveri e purtroppo anche i morti. In ospedale in Sicilia ci sono in questo momento 967 persone (ieri erano 950) delle quali 849 in area medica (ieri erano 836) e 118 in terapia intensiva (ieri erano 114) con 12 nuovi ingressi. I morti sono stati 23 e il totale delle vittime sale così a 6.392.

E’ quanto emerge dal bollettino covid del 2 settembre del ministero della Salute. La Sicilia è ancora nettamente la regione con più casi in Italia. I tamponi processati sono stati 22.696 (ieri 20.959) e così il tasso di positività scende anche se di poco dal 5,5 di ieri, al 5,2 di oggi (ma in Italia è del 2,3%)

Forse però il peggio è alle spalle, almeno secondo in monotoraggio della Fondazione Gimbe, secondo cui in Sicilia nella settimana 25-31 agosto si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-2,1%) rispetto alla settimana precedente. Sopra la soglia di saturazione del 15% i posti letto in area medica e sopra la soglia del 10% terapia intensiva occupati da pazienti Covid.

Sempre in base al report della Fondazione Gimbe la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 57% (media Italia 63,9%) a cui aggiungere un ulteriore 7,8% (media Italia 8%) solo con prima dose; la popolazione over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 18,6% (media Italia 12,2%).

LE PROVINCE. La situazione nelle nove province.

Palermo: 79.641 casi complessivi (247 nuovi casi)

Catania: 69.127 (221)

Messina: 30.987 (25)

Siracusa: 20.720 (152)

Ragusa: 18.433 (190)

Trapani: 17.954 (106)

Caltanissetta: 16.940 (91)

Agrigento: 16.389 (104)

Enna: 8.696 (46).

IN ITALIA. Sono 6.761 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.503. Sono invece 62 le vittime in un giorno, rispetto alle 69 di ieri.

Sono 293.067 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 303.717. Il tasso di positività è del 2,3%, rispetto al 2,1% di ieri.

Sono 555 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 15 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri,

secondo i dati del ministero della Salute, sono 49. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.205, rispetto a ieri 26 in meno.

