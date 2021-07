Covid, il bollettino del 30 luglio: in Sicilia 724 nuovi casi e 4 morti

Sono stati 724 i nuovi casi di covid riscontrati nelle ultime 24 ore in Sicilia (ieri erano stati 719 ). I morti sono stati 4 (ieri 3) e così il numero delle vittime siciliane del virus sale a quota 6.043. E’ quanto si evince dal bollettino covid del 30 luglio del ministero della Salute.

Aumentano, anche se di poco i ricoverati: complessivamente in ospedale ci sono persone 298 (ieri erano 296), ma ci sono tre nuovi ingressi in terapia intensiva dove ora i ricoverati sono 30 (ieri 29), mentre 268 persone sono in area medica (ieri 267 ).

I guariti sono stati 200 e così il numero delle persone attualmente positive in Sicilia sale a 9.995 (+520) delle quali in isolamento domiciliare.

I tamponi processati sono stati 13.233 (ieri 14.046 ) e il tasso di positività che ieri era del 3,64% schizza al 5.5%.

LE PROVINCE. Ecco la situazione nei territori della Sicilia:

Palermo: 71.586 casi complessivi dall'inizio della pandemia (177 nuovi casi)

Catania: 61.950 (112)

Messina: 27.281 (141)

Siracusa: 17.297 (29)

Trapani: 14.922 (73)

Ragusa: 14.562 (0)

Caltanissetta: 13.891 (88)

Agrigento: 13.535 (94)

Enna: 7.035 (10)

IN ITALIA. Sono 6.619 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.171. Sono invece 18 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 19.

Sono 247.486 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 224.790. Il tasso di positività è del 2,67%, in leggero calo rispetto al 2,7% di ieri.

Sono 201 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con il Covid in Italia, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 20. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.812, 82 in

più rispetto a ieri.

