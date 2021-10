Covid, il bollettino del 9 ottobre: in Sicilia 283 nuovi casi, 9 morti ma ricoveri ancora in calo

Dopo la fiammata di ieri del Catanese con due terzi dei casi totali in Sicilia (ma l'ultima rilevazione parla di 120 nuovi contagi), nell’isola il bollettino del covid torna “normale” con i nuovi casi sotto quota 300 e i ricoverati che dopo molte settimane scendono sotto quota 400. E’ quanto si evince dal bollettino covid del 9 ottobre del ministero della Salute.

I nuovi casi sono infatti 283 (ieri erano stati 469) e i morti stati 9 con il totale delle vittime siciliane che arriva a quota 6.889.

In ospedale ci sono complessivamente 390 persone (ieri erano 405), delle quali 348 in area medica con sintomi (ieri erano 365) e 42 in terapia intensiva (ieri erano 40) con 4 nuovi ingressi.

I tamponi processati sono stati 17.122 e il tasso di positività torna così sotto quota 2 e si attesta all’1,65%.

LE PROVINCE.

Palermo: 83.934 casi complessivi dall'inizio della pandemia (55 nuovi casi)

Catania: 75.692 (120)

Messina: 34.217 (6)

Siracusa: 23.627 (38)

Ragusa: 19.777 (20)

Trapani: 19.771 (9)

Caltanissetta: 17.807 (13)

Agrigento: 17.308 (14)

Enna: 9.275 (8)

ITALIA. Sono 2.748 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.023. Sono invece 46 le vittime

in un giorno, in aumento rispetto alle 30 di ieri.

Sono 344.969 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano

stati 271.566. Il tasso di positività è all’0,8%, in calo rispetto all’1,1% di ieri.

