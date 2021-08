Ipotesi obbligo di green pass per il personale scolastico. Sarebbe questa - secondo quanto apprende l'ANSA- la direzione che il Governo vorrebbe imboccare per

risolvere il nodo delle vaccinazioni a scuola e per consentire un rientro in presenza a settembre. La discussione, però, secondo quanto riferiscono le fonti all’Ansa sarebbe ancora in corso in queste ore.

