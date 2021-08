Il presidente delle Aziende ospedaliere: «Il 90% dei ricoverati in Rianimazione non è vaccinato»

«I responsabili delle terapie intensive ci dicono che quasi tutti i loro pazienti affetti da Covid, il 90%, non sono vaccinati, e ciò conferma che il vaccino

è l’arma più efficace a nostra disposizione per contrastare la pandemia e i suoi effetti peggiori.» Lo spiega Giovanni Migliore, Presidente della Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere (FIASO).

Pubblicità

"Le Aziende sanitarie pubbliche - ha proseguito Migliore - sono impegnate in questi giorni a vaccinare le fasce di popolazione ancora non immunizzate, ricorrendo alle iniziative più varie per raggiungere gli italiani anche nei luoghi nei quali trascorrono le vacanze".

"Il lavoro intenso del management della sanità italiana ad agosto ci metterà al riparo, grazie a soluzioni organizzative e gestionali innovative, da scenari peggiori nel prossimo autunno. L'allarme lanciato da più parti sulla ripresa dei ricoveri, alcuni gravi, tanto da richiedere il ricorso alla rianimazione, conferma la necessità di non abbassare la guardia e di proseguire con determinazione nella campagna di vaccinazione", ha concluso Miglior

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA