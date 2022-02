Sicilia in giallo da oggi ma il tasso di occupazione dei posti letto in rianimazione e in corsia non cala

Dopo 24 giorni in arancione, la Sicilia è da oggi torna in giallo. Al cambio di colore si è arrivati grazie alla riduzione dei parametri che riguardano i ricoveri per Covid nei reparti ordinari e intensivi. Come nella quasi totalità del Paese, nell’Isola ormai contagi sono in calo, anche se la discesa al Sud è più lenta rispetto al Nord, come indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del calcolo Picone del Cnr. A Sud, In Calabria, Molise e Sicilia, infatti i valori della velocità di discesa sono prossimi allo zero, osserva l'esperto.

In ambito nazionale infatti la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 è cala al 12% (-1% in 24 ore) mentre in Sicilia il tasso è stabile Ecco qual è la situazione nelle rianimazioni: Abruzzo al 13%, Basilicata 6%, Liguria 12%, Lombardia 9%, Marche 17%, Pa Bolzano 7%, Piemonte 13%, Puglia 12%, Toscana 14%, Umbria 7%. Cresce, invece, in Molise con +5% arriva a 15%), Calabria con +3% arriva a 15% e Friuli Venezia Giulia 19%. A evidenziarlo sono i dati del monitoraggio Agenas, aggiornati al 13 febbraio. Tasso stabile in Campania (9%), Emilia Romagna (14%), Lazio (19%), PA Trento (16%), Sardegna (14%), Sicilia (13%), Val d’Aosta(12%), Veneto(8%).

Resta invece ferma al 25%, in Italia, l'occupazione dei reparti di area medica da parte di pazienti con Covid-19 ma, in 24 ore, la percentuale cresce in 8 regioni e province autonome: Basilicata (al 27%), Campania(28%), Friuli Venezia Giulia(31%), Molise(24%), PA Bolzano(23%), PA Trento(25%), Umbria(30%). Cala in 5: Calabria(31%), Liguria(31%), Lombardia(18%), Puglia (25%), Toscana(22%). Questi i dati dell’Agenzia Nazionale dei servizi sanitari regionali (Agenas) aggiornati al 13 febbraio. E' stabile in Abruzzo (al 36%), Lazio (30%), Emilia Romagna (23%), Marche (29%), Piemonte(24%), Sardegna (26%), Sicilia (34%), Val d’Aosta (25%), Veneto (17%).

