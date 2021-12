Vaccini, Figliuolo conferma booster a 4 mesi dal 10 gennaio

Scatterà dal 10 gennaio l’avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo ridotto a 4 mesi dalla seconda dose. La data, che fino ad ora era soltanto una ipotesi, è stata confermata oggi dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, in vista all’hub vaccinale nella caserma degli Alpini Vian di Cuneo. «Darà un ulteriore impulso alla campagna; stiamo correndo per cercare di arginare la variante Omicron - dice -. Mi preoccupano ancora gli indecisi, un pò di milioni di persone che potrebbero dare una mano ad arginare il virus e soprattutto queste varianti».

Pubblicità

«Mi preoccupano ancora - insiste il generale Figliuolo - quei 5 milioni e 750 mila italiani che non hanno ancora avuto alcuna dose. Siamo quasi al 90% tra prime dosi e guarigioni da almeno sei mesi, però in quella fascia, specie tra i 30 e i 59 anni, ci sono ancora un pò di milioni di persone che potrebbero essere raggiunte dalle inoculazioni e potrebbero anche loro dare una mano ad arginare il virus e soprattutto queste varianti». «La Omicron è molto più contagiosa rispetto alla Delta, qualcuno dice fino a cinque volte, fortunatamente per ora non si stanno avendo evidenze cliniche di gravità, però è chiaro che chi ha fatto la vaccinazione completa e soprattutto chi ha fatto il booster è molto coperto rispetto alla Omicron. Non vediamo per ora in persone che hanno fatto il booster ospedalizzazioni o effetti nefasti».

L'incrementazione dei vaccini e lo screening nelle scuole sono i punti cardine del piano del Commissario illustrato al "Corriere della Sera". In un’intervista, il generale dichiara che «aumentare il numero di persone vaccinate e che hanno ricevuto il booster ci aiuterà a consolidare la barriera costruita finora». Con l'apertura del richiamo a quattro mesi «dal prossimo 10 gennaio», prosegue, «si potrà soddisfare la platea di potenziali ricettori». Come funzionerà lo screening nelle scuole? «Ogni Regione metterà a punto un dispositivo - spiega Figliuolo - e grazie alla grande disponibilità del ministro alla Difesa, Lorenzo Guerini, avremo il supporto dei team e dei laboratori militari». Per il personale scolastico «il governo ha stanziato 5 milioni di euro - rivela il commissario - che saranno impiegati per l'acquisto di mascherine Ffp2 da distribuire a chi svolge attività scolastiche e didattiche a favore dell’infanzia». Il generale auspica che l’ultimo vaccino approvato dall’Ema, Novavax, possa convincere anche i più restii. E’ previsto l'arrivo di «2,9 milioni di dosi», la prima consegna "presumibilmente tra gennaio e febbraio». «È un vaccino di tipo tradizionale», spiega. «Mi auguro che contribuirà a convincere chi è ancora esitante». Con esso «avremo un’arma in più contro il Covid-19 che consentirà alla campagna vaccinale di andare più spedita».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA