Catania, lotta ai parcheggiatori abusivi: multe e denunce per sei

Catania

I controlli della polizia per contenere i fenomeni di illegalità sul territorio

Prosegue l’attenzione della polizia di Stato nei quartieri del centro storico della città. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, disposti dal Questore di Catania, finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti commessi da chi esercita abusivamente l’attività di parcheggiatore, nella serata di ieri, gli agenti in moto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno sanzionato sei soggetti pregiudicati colti nella flagranza dell’esercizio dell’attività di parcheggiatore senza alcuna autorizzazione. Nello specifico quattro di essi sono stati individuati in Via Dusmet. Un altro soggetto è stato sanzionato in Via Cristoforo Colombo, mentre, un altro ancora è stato individuato in Via Simeto. Quest’ultimo è stato denunciato in stato di libertà in quanto inottemperante al DACUR, il provvedimento con cui il Questore gli aveva inibito la frequentazione di alcune zone, tra cui proprio anche la via Simeto.

Nel corso della stessa serata, in Via Angelo Custode, gli agenti hanno sottoposto a controllo un soggetto, un 49enne pregiudicato catanese, il quale insofferente al controllo ha iniziato ad oltraggiare gli operatori che si sono trovati costretti a richiedere ausilio ad una Volante. Arrivata la volate sul posto, con non poche difficoltà, il soggetto è stato condotto in auto e portato presso gli uffici della Polizia Scientifica per essere identificato tramite il fotosegnalato, poiché privo di documenti.