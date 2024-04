Droga, armi e munizioni in auto abbandonate ad Adrano

Nel Catanese

La scoperta fatta dalla Polizia dopo segnalazioni anonime su presunte esplosioni di colpi di arma da fuoco

Armi, munizioni e droga sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato ad Adrano (Catania) durante controlli a seguito di segnalazioni anonime su presunte esplosioni di colpi di arma da fuoco avvenute in uno slargo adiacente le case popolari poste di fronte il mercato ortofrutticolo del paese. Nel posto indicato, accanto ad alcune autovetture aperte e in stato di abbandono, gli agenti hanno trovato il bossolo di un proiettile calibro 7.65 Browning. In un’autovettura abbandonata hanno poi trovato un barattolo di vetro con 250 grammi circa di cocaina, un proiettile calibro 7.65 Browning, e marijuana.