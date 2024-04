Esposto sul rifugio di cani a Vizzini, Rizzi: «Due cuccioli malati e non isolati»

Animali

L'ispezione sul posto del commissario del Dipartimento tutela animali e lotta e alla zoomafia di Sud chiama Nord e di Ismaele La Vardera vicepresidente Commissione antimafia all’Ars e presidente dell’Intergruppo contro i maltrattamenti sugli animali e le zoomafie.

Un esposto sul rifugio di cani di Vizzini (Catania) che fa capo ai volontari della Leidaa, è stato presentato da Enrico Rizzi, commissario del Dipartimento tutela animali e lotta e alla zoomafia di Sud chiama Nord, e da Ismaele La Vardera vicepresidente Commissione antimafia all’Ars e presidente dell’Intergruppo contro i maltrattamenti sugli animali e le zoomafie.

Secondo l’esposto nel rifugio vi sono problemi sia strutturali che relativi alla gestione dei cani. Oltre alle ferraglie varie e agli aspetti igienici, Rizzi e La Vardera hanno puntato il dito sulla situazione di «due cuccioli detenuti all’interno di uno spazio cementato in parte delimitato da grate metalliche prive finanche di una pedana utile a isolare i due piccoli animali dal cemento». «I due cuccioli si trovano ora dal veterinario – ha detto Enrico Rizzi – trasportati da un mezzo del Comune. Nel caso venisse confermata la gastroenterite mi chiedo dove è l’area per l’isolamento, trattandosi di malattia altamente contagiosa e potenzialmente mortale per i cani».

