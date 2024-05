Motociclista morto per una buca a Palermo, i parenti ai funerali: «Lo avete ucciso voi»

L'ULTIMO SALUTO

La chiesa di San Saverio era ricolma di persone per le esequire di Samuele Fuschi: lascia una moglie e 4 figli, di cui la più piccola di 4 mesi

“Lo avete ucciso voi, non dovete trovare pace”. E’ il grido dei parenti e degli amici alla fine dell’omelia per i funerali di Samuele Fuschi, il motociclista 38enne morto venerdì sulla Circonvallazione di Palermo sembra a causa di una buca sull’asfalto. L’uomo lascia una moglie e 4 figli, di cui la più piccola di 4 mesi. La Chiesa San Saverio all’Albergheria, nel centro storico di Palermo, era colma di persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto alla vittima. In prima fila la giovane vedova con i figli, tra cui il 18enne Alessio, che sul luogo dell’incidente aveva detto: “Ora ci penserò io ai miei fratelli minori”.