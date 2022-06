Allarme ondate di calore, nel bollettino del ministero allerta rossa su Catania il 29

E’ allarme per le ondate di calore in Italia. Oggi - secondo quanto indica il Ministero della Salute sul portale dei bollettini sulle ondate di calore in Italia - . su 27 città, 23 hanno il bollino arancione, due (Palermo e Perugia) sono rosse e solo Genova e Torino gialle. La situazione peggiorerà progressivamente domani e dopodomani. Per il 28 giugno le città ad elevato rischio (rosse) saliranno a 12 e 9 saranno arancioni. Solo 5 (Brescia, Bolzano, Genova, Milano e Torino) saranno appena più fresche (giallo).

Il 29 giugno ben 19 città saranno da bollino rosso e 9 gialle: il 29 il bolleino rosso è previsto anche a Catania e Messina.



La Protezione Civile Regionale siciliana ha diffuso un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte di ieri per le successive 24 ore, in tutta la regione.

Il «robusto anticiclone di origine nord-africana presente sul Mediterraneo centrale, indurrà un ulteriore aumento delle temperature che registreranno valori massimi elevati o molto elevati, specie al Centro-Sud - dice la protezione civile -. La ventilazione, seppur di debole o moderata intensità, si disporrà dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sulle due Isole maggiori e lungo i settori costieri centro-settentrionali. Per la provincia di Palermo è prevista allerta rossa».

