Barca si capovolge nell'agrigentino, salvati in sette

PALERMO - Tragedia sfiorata nel pomeriggio a San Leone ad Agrigento: nelle acque del lido «La Perla», un natante da diporto si è ribaltato e sono finite in acqua diverse persone. Intorno alle 15 la sala operativa della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle è stata tempestata di segnalazioni da parte di bagnanti che riferivano la presenza di un natante capovolto con 7 persone in mare, tra cui 4 bambini. Sono state inviate una motovedetta deputata al soccorso, un gommone e una squadra da terra. La Capitaneria ha coordinato le operazioni in zona dirottando tutte le imbarcazioni presenti nelle immediate vicinanze. Tutte le persone sono salvate nel giro di pochi minuti, anche grazie alla presenza di altri diportisti in zona. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

