Bimbi ricoverati per Covid a Palermo, condizioni stabili ma ancora gravi

Sono stabili, ma restano gravi, le condizioni dei due bambini che da ieri sono ricoverati all’ospedale Di Cristina di Palermo. Il neonato, partorito da una mamma positiva, è stato trasferito in rianimazione all’ospedale Cervello. La bambina di 11 è ricoverata all’ospedale dei Bambini. I medici stanno facendo tutti i tracciamenti per risalire al contagio e si sta cercando di verificare se in tutti e due casi si tratta di variante Delta. Per stabilire questo servirà del tempo. All’ospedale Cervello dopo un periodo di stop stanno riprendendo i ricoveri. Almeno due, tre al giorno. «Molti nuovi positivi sono giovani e le loro condizioni non sono gravi e sono spesso asintomatici - spiegano i medici - e sono a casa e non arrivano in ospedale».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA