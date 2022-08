Caldo: per i prossimi 3 giorni bollino rosso solo a Palermo, ma per tutta la Sicilia sarà una settimana bollente

Il mese di agosto in Italia si apre con tre giorni di tregua dal grande caldo che ha soffocato il Belpaese nelle scorse settimane, ma non in Sicilia. Nell'Isola, secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, l’unica città da bollino rosso tra oggi e domani sarà Palermo (che manterrà il livello di allerta massimo anche mercoledì), ma comunque tutta la nostra regione soffrirà delle fiammate della risalita di Lucifero, l'anticiclone africano che sta riprendendo possesso dell'area mediterranea portando temperature ampiamente sopra i 30 gradi.

È previsto quindi tempo prevalentemente assolato, anche se con qualche occasionale temporale tra Ennese, versante jonico, rilievi etnei e Ragusano. Temporali che però avranno un basso impatto sulle temperature. Saranno infatti temporali di calore. E se nel Palermitano è previsto che sfiorino i 40 gradi, nel versante orientale dell'Isola sarà probabilmente Catania tenere lo scettro dell'afa con punte di 36°. Non saranno da meno però il Siracusano e il Ragusano. Dove per tutta la settimana le temperature oscilleranno fra 32 e 35 gradi,

Le ondate di calore, precisa il Bollettino del ministero, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. "Queste condizioni climatiche - si rileva - possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione».

L'afa protrebbe però avere le ore contate, secondo quanto riportato dal sito ilMeteo.it. Gli esperti confermano che a partire da oggi e per la prima settimana di agosto potremmo assistere ad una nuova ennesima fiammata africana, ma probabilmente stavolta durerà poco, al massimo una settimana prima di una potente crisi dell’estate. Staremo a vedere se le previsioni dei centri di calcolo avranno ragione.



