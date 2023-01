Catania, 25enne rapina negozio di abbigliamento armata di un coltello da cucina: arrestata

Una 25enne è stata arrestata a Catania dai carabinieri dopo che in un centro commerciale armata di un coltello ha rapinato un negozio di abbigliamento. La donna è entrata nell’esercizio fingendosi una cliente nonostante l'avessero avvertita che stavano per chiudere, si è diretta verso i camerini di prova e ne è uscita armata di un coltello da cucina lungo 24 centimetri con il quale ha minacciato una impiegata per farsi consegnare l’incasso. E’ stata bloccata all’ingresso dell’esercizio commerciale dai carabinieri.

I militari hanno sequestrato il coltello e restituito alla dipendente 565 euro che erano stati rapinati. Il Gip ha convalidato l’arresto.



