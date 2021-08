Catania, in un giorno 17 multe e 15.000 euro di sanzioni per infrazioni al codice della strada

Sanzioni per oltre 15.000 euro di sanzioni a fronte di 17 verbali per inosservanza delle norme del Codice della Strada sono state elevate in una sola giornata a Catania durante un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dalla Questura nelle piazze Palestro, Federico II di Svevia e Caduti del Mare.

Ad operare sono stati gli agenti del Commissariato San Cristoforo e del Reparto Prevenzione Crimine.

Numerosi sono stati i casi di guida senza patente, senza assicurazione o senza casco, che in nove casi hanno portato anche al sequestro del veicolo. (ANSA).



