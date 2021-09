Catania, spacciatore bloccato in via Capo Passero mentre tenta di fuggire

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, nella flagranza, hanno arrestato un 36enne perché responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In tarda serata i militari, mentre stavano controllando alcuni soggetti nella purtroppo tristemente nota via Capo Passero, hanno visto un uomo transitare a bordo di uno scooter Honda SH il quale, appena scorti i militari, ha tentato di sgattaiolare per evitare probabili problemi.

Subito i militari invece hanno visto quello strano movimento e si sono così fisicamente frapposti precludendogli ogni via di fuga, ma l’uomo, confidando nell’oscurità e nella speranza di non essere notato, ha tentato il colpaccio gettando un involucro prima di essere bloccato. Speranza vana questa perché i militari lo hanno prontamente raccolto e trovato al suo interno 20 dosi di marijuana e 10 di cocaina, tutte già singolarmente confezionate per la vendita al minuto. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.





