Chiede 20 euro per restituire due scooter rubati: arrestato

Soldi per riavere ciclomotori rubati. I carabinieri della Stazione di Partinico, nel Palermitano, hanno arrestato per estorsione in flagranza di reato un giovane di 17 anni. Qualche giorno fa un uomo aveva denunciato il furto di due ciclomotori che poi erano stati ritrovati dal figlio in una via del centro di Partinico. In quell'occasione il ragazzo sarebbe stato avvicinato dal 17enne che gli avrebbe chiesto 20 euro per la restituzione dei mezzi.

I carabinieri si sono così presentati nel giorno e nel luogo concordati per il pagamento e hanno arrestato il giovane già noto alle Forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

