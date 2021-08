Corruzione elettorale, Luca Sammartino imputato in un nuovo processo a Catania

Luca Sammartino dovrà affrontare anche un secondo processo per corruzione elettorale. L’appuntamento, per il deputato regionale renziano in transito verso la Lega, è fissato da un decreto di citazione a giudizio firmato dalla Procura di Catania (Direzione distrettuale antimafia): il 7 gennaio 2022, alle 9, nell’aula 4C della sede del Tribunale di via Crispi, davanti alla quarta sezione penale in composizione monocratica.

Sammartino, a conclusione delle indagini preliminari, senza passare dal vaglio del gup, è imputato in veste di candidato alle Regionali del 2017 perché «offriva» a Girolamo “Lucio” Brancato (anche lui citato a giudizio), che «accettava la proposta in cambio del proprio voto e di quello dei suoi esponenti familiari», alcune «utilità» contestate dai pm Marco Bisogni e Tiziana Laudani: «un posto di lavoro per il nipote dello stesso Brancato (non meglio identificato)» alla Mosema, l’azienda dei rifiuti di Mascalucia, e «lo spostamento della cabina telefonica sita nei pressi della pizzeria di Massannunziata gestita dalla moglie del Brancato».



Il processo scaturisce dall’inchiesta antimafia “Report”, con 35 indagati (11 dei quali già ammessi al rito abbreviato) a vario titolo legati al boss acese dei Laudani, Orazio Scuto detto ’u vitraru, che dal carcere avrebbe continuato a guidare gli affari del clan, fra pizzini nascosti nelle merendine, ingerenze nelle aste giudiziarie ed estorsioni.

La posizione di Sammartino, destinatario nel dicembre 2020 di un avviso di conclusione delle indagini, è stata stralciata dal troncone principale del processo. Per «svolgere ulteriori accertamenti», come confermato lo scorso marzo da Carmelo Peluso, difensore del politico adesso imputato, smentendo seccamente l’indiscrezione che le indagini fossero a una svolta. Secondo l’avvocato, infatti, la scelta era dovuta alla «corposa memoria difensiva con allegata documentazione comprovante la falsità del racconto del Brancato» depositata ai pm.

A La Sicilia risulta invece che la Procura abbia chiesto (e ottenuto)...

