Corsa clandestina di cavalli a Brancaccio ripresa e postata su Tik Tok

Corsa clandestina a Brancaccio in via Pecoraino a Palermo. Un’altra gara che si è svolta con i cavalli che si sono sfidati e un gruppo di giovani a bordo di scooter che hanno creato un cordone a protezione della corsa. Il video è stato pubblicato su Tik Tok. Urla e incitamenti durante la corsa. Meno di due mesi fa, l’ultima gara clandestina sempre in via Pecoraino in pieno giorno. Anche quella gara è stata pubblicata sui social. I protagonisti sono stati individuati e denunciati dalle forze dell’ordine.

