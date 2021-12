Da Milano a Parigi in sei ore col Frecciarossa ma nel Sud l'Alta Velocità resta un miraggio

Da Parigi a Milano in meno di 7 ore con il nuovo Frecciarossa ed entro il 2022 l’Alta Velocità unirà, sempre grazie al supertreno italiano, Madrid e Barcellona. La tecnologia italiana dunque esporta il suo gioiello, tra i più celebrati del mondo, all’estero.

Ma in Sicilia ci vogliono, per i folli che avessero voglia di farlo, 11 ore per andare da Catania a Trapani, 13 ore da Trapani a Ragusa.

Questo accade perché l’Alta Velocità al sud resta un miraggio con il Governo che ancora tentenna non solo sul Ponte, che da solo naturalmente non basterebbe, ma anche e soprattutto sull’ipotesi di portare anche nel Mezzogiorno i treni ad Alta Velocità in un sistema dove il Ponte non sarebbe “solo” una grande infrastruttura ma parte di una rete che unirebbe realmente il Paese.

Eppure nel dibattito, anche sul Pnrr, l’Alta Velocità nel Sud e soprattutto in Sicilia, sembra sparita mentre sul Ponte vi è in corso una battaglia ideologica sempre più lontana dalle reali esigenze del territorio.

Dunque nei giorni scorsi dalla Stazione Centrale di Milano è partito il primo Frecciarossa diretto a Parigi e i vertici di Trenitalia hanno già fatto sapere che entro l’anno c’è il progetto per collegare anche Barcellona con Madrid. Da Milano bastano 20 euro e in circa sei ore si arriva a Parigi (e viceversa). In Sicilia abbiamo da qualche settimana il Frecciabianca che in tre-ore-tre collega Catania con Palermo sostanzialmente allo stesso prezzo o poco meno.

