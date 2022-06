Drone vola su Parco di Pantelleria: denunciato videomaker

Un videomaker che utilizzava un drone per riprendere il lago Specchio di Venere di Pantelleria, sito di interesse comunitario e zona Parco di massima tutela, è stato identificato e denunciato da carabinieri forestali. Nella zona sono vietate attività che possono disturbare l’avifauna stanziale e migratoria, specie nei loro periodi di riproduzione e nidificazione. Il videomaker, che non era in possesso delle autorizzazioni richieste, è stato denunciato per aver pilotato il velivolo in area protetta senza il necessario permesso.



