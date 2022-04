Etna rail, Barbagallo: "Opera non rinviabile"

«Il Pd ritiene la realizzazione del collegamento tra Catania e i paesi etnei un’opera infrastrutturale fondamentale per lo sviluppo dell’intero territorio, sia dal punto di vista economico sia sociale. Penso che debba avere priorità assoluta per i prossimi anni e dunque accogliamo con soddisfazione che il governo nazionale, attraverso il sottosegretario Cancelleri, sostenga il valore strategico di un progetto di questa portata». Lo dice il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, a proposito del progetto denominato «Etna rail» che prevede un collegamento tra la città metropolitana e i comuni etnei. "Come Pd ci faremo carico di un confronto politico e istituzionale - prosegue - per discutere nel merito se realizzare una metropolitana classica o una di superficie, in che modalità debbano intervenire i privati, su quali e quanti comuni possano e debbano essere coinvolti e su quale sia il percorso migliore per realizzare una opera straordinaria, non più differibile».



