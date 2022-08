Fiamme alte sulla collina di Vampolieri: allarme e paura tra i residenti

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro già dal primo pomeriggio per spegnere le fiamme sulla collina di Vampolieri, da sempre flagellata dagli incendi estivi. Il rogo di vegetazione e sterpaglie che ha avuto origine, in territorio di Aci Catena, in via Oliva San Mauro, per poi divampare sul parte della collina. Adesso la zona minacciata è quella a monte della discoteca Banacher. Allarme e paura tra i tanti residenti, in questo periodo anche turisti, comunque confortati dalla presenza dei tanti vigili del fuoco, fanno parte del Comando centrale, Boschivo centrale, di Acireale e Vizzini che stanno operando anche con la collaborazione di un elicottero della Forestale.

L'alta colonna di fumo provocata dall'incendio è ben visibile anche dal Lungomare di Catania.

