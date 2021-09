Fuochi pirotecnici non autorizzati per festeggiare un 18esimo: 3 denunciati

Gli agenti della polizia di Stato hanno denunciato, a Catania, tre uomini per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose. Intorno alla mezzanotte, durante il servizio di controllo del territorio, una pattuglia in transito per via Acquicella Porto, all’altezza di un noto locale, notava tre persone chinate sul marciapiede posto al centro della carreggiata, intente ad accendere dei fuochi pirotecnici. Dopo l’innesco, i tre si precipitavano in direzione del locale, al cui esterno erano presenti una cinquantina di persone che assistevano allo spettacolo. Ma, accortisi dell’arrivo dei poliziotti lanciavano verso la sterpaglia antistante il materiale utilizzato per l’innesco dei fuochi. Bloccati e identificati, è stato accertato che non avevano alcuna autorizzazione per l'accensione dei fuochi, riferendo di averlo fatto per festeggiare un diciottesimo compleanno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA