Furti in ville estive nel Ragusano: arrestato un 24enne

Un giovane di 24 anni è stato arrestato per furto aggravato dai carabinieri di Santa Croce Camerina. Era entrato in un’abitazione di villeggiatura, in contrada Chiuse Nuove.

È stato sorpreso all’interno della casa dallo stesso proprietario che ha allertato i carabinieri. L'uomo aveva già subito dei furti e si era recato nella residenza estiva per fare alcuni controlli. Con sua sorpresa ha trovato la porta aperta, ha sentito dei rumori ed ha allertato i carabinieri. Poi è entrato e ha cercato di intrattenere il ladro, che aveva preso un fornetto e un paio di scarpe. Quando sono arrivati i carabinieri, il ragazzo, che non è italiano, è scappato, ma i militari lo hanno riconosciuto e sono riusciti a bloccarlo poco prima che arrivasse a casa. È stato sottoposto agli arresti domiciliari.



