Furto con spaccata in noto bar di Acireale: ladro arrestato grazie a telecamere

Un pregiudicato di 37 anni, S. A., è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Acireale per un furto aggravato ai danni di un noto bar del centro della città acese. Nei giorni scorsi era giunta una segnalazione alla Sala Operativa del Commissariato su un uomo, successivamente identificato per il suddetto pregiudicato, grazie alla disamina delle immagini delle videoregistrazioni dell’impianto di sorveglianza, che dopo aver sfondato la vetrina di un bar che si trova in via Piemonte, avvalendosi di una mazza, era entrato all’interno dell’esercizio commerciale e, dopo avere forzato la cassa, aveva rubato il cassetto in plastica contenente una considerevole somma di denaro.

Durante il colpo, il malfattore si è ferito al polpaccio destro ed in altre parti del corpo, lasciando vistose tracce di sangue che sono state repertate in sede di sopralluogo della Polizia Scientifica di Catania. Il ladro, non nuovo a reati del genere, è sospettato di avere commesso furti similari recentemente avvenuti in Acireale per i quali si è innalzato l’allarme sociale presso il grosso Centro etneo, dove si sono registrati degli importanti danneggiamenti subiti dai negozi dei commercianti del luogo a fronte di furti di modesta entità. L'uomo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, quindi, dopo gli adempimenti di rito, è stato associato alla Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania, per rimanere ristretto a disposizione dell’A.G.



